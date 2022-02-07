Здравствуйте, есть сайт в разработке на тильде Нужно сделать слайдер(pop-up) для фото-галареи. ( не стандартными блоками из тильда) Пример на фото, можно даже идентично. ( сайт примера -https://www.govaert-vanhoutte.be/residence-LDL/)
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Коррекция фотографии (сделать лицо худее).
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