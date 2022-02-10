Карточка товара для Маркетплейс

Обработка фотографийЗавершен2 заявки456 просмотров
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Сделать 8-10 слайдов для карточки товара. Выгодно представить товар, указать преимущества.

2 года назад
guest_16444517001121
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
KsuSamigullina
Ксения 
35 летТурция
2 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
2 года назад
$28
1 день
Работа была выполнена вовремя и качественно. Работой остался доволен, всем рекомендую обращаться к Ксении!
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству!