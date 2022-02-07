Сделать 8-10 слайдов для карточки товара. Выгодно представить товар, указать преимущества.
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Нужно добавить мышц, рельеф и как-то улучшить фото просто, но мышц добавить не сильно.
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