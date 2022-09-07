Обработка фото для размещения на сайте

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Закрыт46 заявок1023 просмотра

Здравствуйте!

Задача осуществить обработку фотографий для размещения на сайт озеленения ресторанов. 

3 года назад
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