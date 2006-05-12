sergeyvolk25

Сергей Шевченко sergeyvolk25

 
45 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Оброботка фото

    $2

    Требуется обработка фотографий с изменением местоположения деталей на изображении. Необходимо выполнить редактирование так, чтобы итоговое фото выглядело естественно и гармонично.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

Отзывы фрилансеров

andriyfranko
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
2 года назад
Оброботка фото
С Сергеем работаю во второй раз и все супер, всем рекомендую)
Уже заказываю второй раз и все отлично 1. Попадание в сроки (сделал быстрее) 2. Подсказал как сделать лучше и работа получилось лучше И да всем рекомендую)))
Ответный отзыв
andriyfranko
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
3 года назад
Потрібно віризати фон в фотошоп
Быстро ответил, все быстро отправил, вы такой же крутой как пинг 0, всем рекомендую)
Очень добрый человек за несколько минут вырезал два фото, всем рекомендую
Ответный отзыв