sergeyvolk25

$2
Требуется обработка фотографий с изменением местоположения деталей на изображении. Необходимо выполнить редактирование так, чтобы итоговое фото выглядело естественно и гармонично.
Обработка фотографий1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Требуется обработка фотографий с изменением местоположения деталей на изображении. Необходимо выполнить редактирование так, чтобы итоговое фото выглядело естественно и гармонично.
Необхідно вирізати фон з фотографій за допомогою Photoshop. Завдання включає обробку зображень для покращення їх вигляду. Професійний підхід до детальної роботи з фотографіями.