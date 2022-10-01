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Завершен13 заявок551 просмотр

Необходимо на Wordpress сделать одностраничник.

Это перенос с Тильды, поэтому весь дизайн готов.

Структура:

Первый экран - обложка с заголовком и кнопкой с ссылкой

Второй - текст

Третий - галерея изображений

Четвертый - текст

Пятый - два изображения

Шестой - контактные данные

Желательно на WPBakery, чтобы потом мог сам делать мелкие правки.

Необходим адаптивный дизайн под мобильные устройства.

N. B. Не работаю со специалистами из России.

TildaWordPress
3 года назад
vlad333
46 лет
15 лет в сервисе
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10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Kristina_Nemchen
31 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$80
4 дня
Escrow
Рекомендую Кристину всем, кто хочет получить предсказуемый результат с высоким качеством. В процессе работы Кристина очень организована, проявляет инициативу и высокую вовлеченность. Всегда на связи, обещает то, в чем точно уверена, проясняет нечеткие моменты ТЗ. Был очень доволен процессом и результатом.
Владимир отличный заказчик. У него всё чётко, по полочкам. Хочу отметить отличную коммуникацию и хорошую обратную связь. И что не может не радовать - оплата без задержек. Рекомендую

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