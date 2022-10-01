Требуется исполнитель для создания сайта на платформе Тильда. Проект подразумевает разработку сайта «под ключ» для портфолио с минимальным вознаграждением.
Создать лендинг
Необходимо на Wordpress сделать одностраничник.
Это перенос с Тильды, поэтому весь дизайн готов.
Структура:
Первый экран - обложка с заголовком и кнопкой с ссылкой
Второй - текст
Третий - галерея изображений
Четвертый - текст
Пятый - два изображения
Шестой - контактные данные
Желательно на WPBakery, чтобы потом мог сам делать мелкие правки.
Необходим адаптивный дизайн под мобильные устройства.
N. B. Не работаю со специалистами из России.
Выбранный исполнитель
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