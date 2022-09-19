Необходимо разработать сайт под ключ, включая создание дизайна, написание кода и запуск. Важно обеспечить синхронизацию с адресатами на портале и в Б24 для отправки новостей. Все детали указаны в ТЗ во вложении. Дедлайн подачи заявок - 23.09.
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Наш сайт - https://miko-smat.pp.ua/
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