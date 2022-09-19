Требуется разработка сайта визитки на 10-12 страниц для компании по продаже м/п окон и дверей. Сайт должен быть простым и эффективным для дальнейшей раскрутки. Проект ориентирован на специалистов из Украины. Укажите ваши бюджеты для участия в конкурсе.