Сайт-визитка

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Закрыт33 заявки494 просмотра

Что должно быть на сайте:

1.Описание

2.Услуги

3.Договор

4.Кнопка-связаться

5.Пошаговая простая инструкция

6.Контактные данные

Разместить сайт в Интернете ( купить домен и тд.)

3 года назад
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Заявки фрилансеров

Ольга
 
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Был
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Владимир
 
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год назад
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год назад
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Максим
 
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год назад
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Евгений
 
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3 года назад
Евгений
 
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Алена
 
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Сайты «под ключ»
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22 года
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Мария
 
25 лет
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Эрик
 
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Умар
 
26 лет
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2 дня назад
61 отзыв
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Георгий
 
30 лет
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онлайн
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Лилиан
 
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