Необходимо скопировать сайт Auto-Star.ua и адаптировать его под аналогичную компанию. Требуется перенос на новый домен, удаление лишних страниц (автовыкуп, обмен, кредит и др.) и изменение данных под организацию. Срок выполнения 2-3 дня. Возможность дальнейшего сотрудничества.
Энциклопедия по мотоциклам
Мне нужно создать эдакую википедию по мотоциклам.
Скорее всего вижу под эту задачу использовать Wordpress, но готов рассмотреть другие предложения, возможно существует какая-то современная версия движка википедии.
Для сайта надо подобрать шаблон. Обеспечить хорошую оптимизацию скорости работы. Адаптивно и с чистым кодом. Скорей всего нужен будет Elementor / Pro.
Источники контента:
bikeswiki ру
bmwwiki ру
bikerwiki ру
motoadept ру
bazamoto ру
Нужно хорошее форматирование + использовать правильно заголовки на странице: H1-1, H2-1, H3 до 3х.
Исполнителя выбираю по вкусной цене, развернутому предложению и опыту. Подход: сделать сайта, как для себя и любимой мамы
При необходимости отвечу на важные для вас вопрос, чтобы вы могли сформировать ваше предложение.
Цена указана ориентировочная, но открыт к предложением дороже и дешевле
Заявки фрилансеров
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