Мне нужно создать эдакую википедию по мотоциклам.

Скорее всего вижу под эту задачу использовать Wordpress, но готов рассмотреть другие предложения, возможно существует какая-то современная версия движка википедии.

Для сайта надо подобрать шаблон. Обеспечить хорошую оптимизацию скорости работы. Адаптивно и с чистым кодом. Скорей всего нужен будет Elementor / Pro.

Источники контента:

bikeswiki ру

bmwwiki ру

bikerwiki ру

motoadept ру

bazamoto ру

Нужно хорошее форматирование + использовать правильно заголовки на странице: H1-1, H2-1, H3 до 3х.

Исполнителя выбираю по вкусной цене, развернутому предложению и опыту. Подход: сделать сайта, как для себя и любимой мамы 

При необходимости отвечу на важные для вас вопрос, чтобы вы могли сформировать ваше предложение.

Цена указана ориентировочная, но открыт к предложением дороже и дешевле