Создание сайта визитки оконной тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен20 заявок432 просмотра

Задача: созданиие сочного, красивого сайта визитки на общедоступном движке на 10-12 информационных страниц для дальнейшей раскрутки в контекстной рекламе.

тематика - продажа м/п окон и дверей 

основной сайт у компании есть - нужен именно простой сайт, без лишнего текста,  подталкивающий на покупку

просьба указывать ваши бюджеты! 

Агентство или специалист - будет выбран только из Украины!!!

3 года назад
kosdim
38 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

crystalsound
Ксения 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
8 часов назад
3 года назад
$450
10 дней
Крайне рекомендую к работе!!! мне было удобно ВСЁ: от варианта оплаты, до подбора текстов; в дизайн попали с первого раза и я ничего не корректировал., все мои просьбы исполнялись с молниеносной скоростью и точно, так что не нужно было ничего переделывать. не были нарушены никакие договоренности, были соблюдены все сроки, были сделаны скидки. Настолько комфортно - мне еще никогда не работалось с представителями IT! Cпасибо!!!
Идеальный заказчик, с которым комфортно работать. ВСЕГДА на связи. Четко сформулированные задачи и отличная коммуникация с Дмитрием в процессе разработки сайта. Обсуждение и оперативное утверждение проекта на каждом этапе. Как результат – качественный сайт компании, который уже ждёт своих клиентов) Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Ольга
 
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