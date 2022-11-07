Требуется разработать сайт-доску объявлений для агентства недвижимости на русском и английском языках. Ожидается качественная реализация с учетом всех функций, представленных на примере указанного сайта.
Создание сайта визитки оконной тематики
Задача: созданиие сочного, красивого сайта визитки на общедоступном движке на 10-12 информационных страниц для дальнейшей раскрутки в контекстной рекламе.
тематика - продажа м/п окон и дверей
основной сайт у компании есть - нужен именно простой сайт, без лишнего текста, подталкивающий на покупку
просьба указывать ваши бюджеты!
Агентство или специалист - будет выбран только из Украины!!!
Выбранный исполнитель
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