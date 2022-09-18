Сделать сайт на wix

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок330 просмотров

Нужно сделать сайт заготовку, чтобы в будущем добавлять туда товары. 

Wix
3 года назад
guest_16611709905683
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анжелик
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мейрбек
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
онлайн
17 отзывов
3 года назад
Илья
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Создать сайт для агенства по недвижимости

    Требуется разработать сайт-доску объявлений для агентства недвижимости на русском и английском языках. Ожидается качественная реализация с учетом всех функций, представленных на примере указанного сайта.

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт-визитка

    Разработайте сайт-визитку «под ключ», включающий описание, услуги, договор, кнопку для связи и пошаговую инструкцию. Обеспечьте размещение сайта в интернете и приобретение домена.

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Энциклопедия по мотоциклам

    $80

    Требуется разработка сайта-энциклопедии по мотоциклам, предпочтительно на платформе Wordpress. Необходимы адаптивный дизайн, хорошая оптимизация скорости и чистый код. Учитывайте форматирование контента с правильным использованием заголовков H1, H2 и H3. Ожидаются предложения с примерами работ и приемлемой ценой.

    ElementorWordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скопировать сайт Auto-Star.ua и изменить данные под аналогичную компан

    $1500

    Необходимо скопировать сайт Auto-Star.ua и адаптировать его под аналогичную компанию. Требуется перенос на новый домен, удаление лишних страниц (автовыкуп, обмен, кредит и др.) и изменение данных под организацию. Срок выполнения 2-3 дня. Возможность дальнейшего сотрудничества.

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт визитку для товаров направление посуда для дома

    $50

    Требуется разработать сайт-визитку для товаров в направлении посуды для дома. Проект должен быть выполнен под ключ, включая все необходимые элементы для представления продукции.

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Элементарный сайт на PHP и залить на сервер

    Требуется разработка простого сайта на PHP с учетом предоставленного макета в Figma. Сайт должен быть загружен на сервер и продемонстрированы шаги редактирования параметров. Дизайн не требует строгого соблюдения, главное — скорость выполнения.

    FigmaPHP
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт-визитка

    $200

    Необходимо разработать сайт-визитку на двух языках с использованием заготовок для слайдов. Обратите внимание на макеты ТЗ и избегайте бесплатных изображений из интернета. Рабочий вариант должен быть размещен на хостинге как можно скорее, после чего будет неделя на редактирование.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Лендинг на Ukit

    $30

    Требуется разработка лендинга на платформе Ukit с акцентом на современный стиль и дизайн. Основное внимание уделить созданию продающего сайта и качественному прогреву клиента. Ожидается высокий уровень исполнения и креативный подход.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад