Создать сайт для агенства по недвижимости

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Закрыт25 заявок612 просмотров

Добрый день!

Требуется создать сайт/доску объявлений для агенства недвижимости на двух языках ( русский/english)

В качестве примера привожу вот этот сайт: https://www.pik.ru/

Ожидаю Вашего ответа.

3 года назад
kwakclak
Кирилл 
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