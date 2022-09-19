Посетители на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки187 просмотров

Необходимо просто гнать посетителей на сайт, без продаж (сайт образовательно-развлекательного характера). 

3 года назад
guest_16635839228056
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Віка
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Наира
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
17 отзывов
3 года назад
Алексей
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Создание сайта визитки оконной тематики

    Требуется разработка сайта визитки на 10-12 страниц для компании по продаже м/п окон и дверей. Сайт должен быть простым и эффективным для дальнейшей раскрутки. Проект ориентирован на специалистов из Украины. Укажите ваши бюджеты для участия в конкурсе.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать сайт для агенства по недвижимости

    Требуется разработать сайт-доску объявлений для агентства недвижимости на русском и английском языках. Ожидается качественная реализация с учетом всех функций, представленных на примере указанного сайта.

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт на wix

    Требуется разработать заготовку сайта на платформе Wix, которая позволит в будущем добавлять товары. Сайт должен быть готовым «под ключ» для дальнейшей работы.

    Wix
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт-визитка

    Разработайте сайт-визитку «под ключ», включающий описание, услуги, договор, кнопку для связи и пошаговую инструкцию. Обеспечьте размещение сайта в интернете и приобретение домена.

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Энциклопедия по мотоциклам

    $80

    Требуется разработка сайта-энциклопедии по мотоциклам, предпочтительно на платформе Wordpress. Необходимы адаптивный дизайн, хорошая оптимизация скорости и чистый код. Учитывайте форматирование контента с правильным использованием заголовков H1, H2 и H3. Ожидаются предложения с примерами работ и приемлемой ценой.

    ElementorWordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скопировать сайт Auto-Star.ua и изменить данные под аналогичную компан

    $1500

    Необходимо скопировать сайт Auto-Star.ua и адаптировать его под аналогичную компанию. Требуется перенос на новый домен, удаление лишних страниц (автовыкуп, обмен, кредит и др.) и изменение данных под организацию. Срок выполнения 2-3 дня. Возможность дальнейшего сотрудничества.

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт визитку для товаров направление посуда для дома

    $50

    Требуется разработать сайт-визитку для товаров в направлении посуды для дома. Проект должен быть выполнен под ключ, включая все необходимые элементы для представления продукции.

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Элементарный сайт на PHP и залить на сервер

    Требуется разработка простого сайта на PHP с учетом предоставленного макета в Figma. Сайт должен быть загружен на сервер и продемонстрированы шаги редактирования параметров. Дизайн не требует строгого соблюдения, главное — скорость выполнения.

    FigmaPHP
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    3 года назад