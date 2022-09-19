Сайт под ключ

$850
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Закрыт15 заявок525 просмотров

Здравствуйте!

Вся информация о том как должен выглядеть сайт и что содержать размещена в ТЗ в файле во вложении.

Нужно будет создать дизайн сайта, написать код и запустить его.

Нужно будет синхронизировать с адресатами на портале и в б24 при отправке новостей определенным сотрудникам.

Дедлайн подачи заявок до 23.09

3 года назад
AnnaBiss
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