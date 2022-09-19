Здравствуйте!

Вся информация о том как должен выглядеть сайт и что содержать размещена в ТЗ в файле во вложении.

Нужно будет создать дизайн сайта, написать код и запустить его.

Нужно будет синхронизировать с адресатами на портале и в б24 при отправке новостей определенным сотрудникам.

Дедлайн подачи заявок до 23.09