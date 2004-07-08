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- Цикл работы六
- Оценка 殺
- Выполнение⏱
- Проверка✅
- Оплата
- Передача
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- Почта [email protected]
- Telegram https://t.me/saity_a ✈️
- WhatsApp +7 (700) 236 36 06
- Способы оплаты
- Перевод на карту
- Kaspi GOLD
- Halyk Bank
- Qiwi кошелек
О личной жизни
"Обучался, много практиковался и решил предомтавлять свои услуги как ФРИЛАНСЕР"
Пока я учись работы нет это моё любимая работа
Не хочу быть зависимым на кого то
Если что подпишись https://www.instagram.com/miko_smat
Наш сайт - https://miko-smat.pp.ua/
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт3 года назад