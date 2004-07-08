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О личной жизни

"Обучался, много практиковался и решил предомтавлять свои услуги как ФРИЛАНСЕР"

Пока я учись работы нет это моё любимая работа

Не хочу быть зависимым на кого то

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Наш сайт - https://miko-smat.pp.ua/