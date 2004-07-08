Miko_smat

Мейрбек Miko_smat

 
20 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
🔥Удобные сайты и копии любых сайтов Работа с SEO🔥

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1. 50% скидка для вас только сегодня.💣

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6. Сайты от TILDA / SITEPRO / REGRU易

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О личной жизни

"Обучался, много практиковался и решил предомтавлять свои услуги как ФРИЛАНСЕР"

Пока я учись работы нет это моё любимая работа

Не хочу быть зависимым на кого то

Если что подпишись https://www.instagram.com/miko_smat

Наш сайт - https://miko-smat.pp.ua/

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  • Создание сайтов

    Предлагаем услуги по созданию сайтов «под ключ» с гарантией до 1 месяца. Получите 50% скидку только сегодня, а также бесплатные правки и специальные предложения для отзывов. Работаем с платформами TILDA, SITEPRO и REGRU. Убедитесь в качестве наших услуг по доступным ценам.

    Tilda
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    3 года назад