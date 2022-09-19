Интернет-портал предназначен для поиска и бронирования услуг. Для обычного посетителя портал может работать без регистрации (поиск, бронирование, оплата). Для зарегистрированного посетителя доступны подборки, избранное, и уведомления в аккаунте.

Список услуг заполняется партнерскими организациями. Для каждой организации заводится аккаунт партнера. Партнерские организации могут добавлять услуги, публиковать акции, составлять календарь работы, отслеживать бронирования, оплату. Для работы с порталом предусмотрены аккаунты сотрудников партнерских организаций. Сотрудники имеют доступ к конкретным филиалам и занимаются контактом с посетителями, вопросами бронирования.

Ищем web-разработчика (PHP, Yii2, Vue.js).

Состав работ:

Реализация страниц согласно макет-дизайну

Воплощение бизнес-процессов согласно ТЗ

Тестирование

Документирование кода

Разбор “чужого” кода (требуется продолжить работу над существующим проектом)

Есть ТЗ, есть дизайн-макет.

Требуется заключение NDA.