Разработка сайта на тему строительства с акцентом на услуги технического надзора. Проект должен быть выполнен в формате «под ключ», включая полное представление информации о предлагаемых услугах.
Разработка интернет-портала для продажи услуг (PHP, Yii2, Vue.js)
Интернет-портал предназначен для поиска и бронирования услуг. Для обычного посетителя портал может работать без регистрации (поиск, бронирование, оплата). Для зарегистрированного посетителя доступны подборки, избранное, и уведомления в аккаунте.
Список услуг заполняется партнерскими организациями. Для каждой организации заводится аккаунт партнера. Партнерские организации могут добавлять услуги, публиковать акции, составлять календарь работы, отслеживать бронирования, оплату. Для работы с порталом предусмотрены аккаунты сотрудников партнерских организаций. Сотрудники имеют доступ к конкретным филиалам и занимаются контактом с посетителями, вопросами бронирования.
Ищем web-разработчика (PHP, Yii2, Vue.js).
Состав работ:
- Реализация страниц согласно макет-дизайну
- Воплощение бизнес-процессов согласно ТЗ
- Тестирование
- Документирование кода
- Разбор “чужого” кода (требуется продолжить работу над существующим проектом)
Требуется заключение NDA.
Заявки фрилансеров
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