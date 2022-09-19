Разработка интернет-портала для продажи услуг (PHP, Yii2, Vue.js)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок357 просмотров

Интернет-портал предназначен для поиска и бронирования услуг. Для обычного посетителя портал может работать без регистрации (поиск, бронирование, оплата). Для зарегистрированного посетителя доступны подборки, избранное, и уведомления в аккаунте.

Список услуг заполняется партнерскими организациями. Для каждой организации заводится аккаунт партнера. Партнерские организации могут добавлять услуги, публиковать акции, составлять календарь работы, отслеживать бронирования, оплату. Для работы с порталом предусмотрены аккаунты сотрудников партнерских организаций. Сотрудники имеют доступ к конкретным филиалам и занимаются контактом с посетителями, вопросами бронирования.

Ищем web-разработчика (PHP, Yii2, Vue.js).

Состав работ:

  • Реализация страниц согласно макет-дизайну
  • Воплощение бизнес-процессов согласно ТЗ
  • Тестирование
  • Документирование кода
  • Разбор “чужого” кода (требуется продолжить работу над существующим проектом)
Есть ТЗ, есть дизайн-макет.

Требуется заключение NDA.

PHPVue.jsYii
3 года назад
hvbindustry
Александр 
35 лет
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Был
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Заявки фрилансеров

Евгений
 
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онлайн
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