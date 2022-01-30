Веб программист

Познакомился с программирование в 15 лет. Вначале это было функциональным программированием на простейшем языке программирования - Паскаль. Но уже тогда решил связать свою жизнь с IT. В 2020 году получил диплом бакалавра по направлению "Компьютерные системы, сети и комплексы". В университете на первом курсе от своих одногруппников узнал о Web-программировании. Эта область меня сильно заинтересовалась и я начал изучать ее предметную область. В 2017 году я прошел курсы по front-end от "jetbrains" и "lemon school". Но курсы является не единственным материалом на котором базируются мои знания, так же я проштудировал такие известные книги как "Большая книга CSS3" Дэвида Макфарланда и "HTML5 и CSS3. Веб-разработка по стандартам нового поколения" Брайан Хоган.

Эти знания помогли мне устроится на должность front-end разработчика в компанию Digitalrex.

В ходе университетского образования освоил язык программирования php, и получил опыт в создании, настройке и управлении базами данных.

После окончания университета в компании digitalrex, где я работал освободилась место full-stack программиста, после успешного прохождения тестового задания я получил новую должность.

В ходе уже более 2-х летнего опыта работы приходилось не однократно работать с разными CMS и фреймворками. Из наиболее популярных и понравившихся мне были такие CMSкак WordPress, Moguta, Modx. Из фремворков хочу отметить приятную и удобную работы с Yii2 и Laravel.

В связи с образовавшимся кризисом 2022 года решил найти новые интересные и перспективные проекты на фрилансе.