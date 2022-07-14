Верстка файлів у форматі html + css з макета в Фігмі

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок427 просмотров

Для опитування клієнтів треба зробити анкету опитування NPS і заглушку (всього 2 файла) в форматі html + css. В прикладі анкети ще не всі питання. В анкеті треба налаштували певну логіку, а саме, щоб коли клієнт виставляв нам оцінку від 1 до 6, йому показуються одні питання, якщо 7, 8 - інші, і т.д.

CSSHTML
3 года назад
guest_16576089038783
3 года в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

H0lyM0lly
21 год
3 года в сервисе
Был
41 минуту назад
3 года назад
$20
2 дня
Escrow
Швидше, ніж було зазначено все виконав. При тому, що я в цьому не розбираюся, комунікація доступна, легка, вніс певні класні рекомендації для покращення і зробив все, щоб їх втілити, хоча серед моїх поставлених задач такого не було. Приємно, коли знаходиш спеціаліста, який розуміє твої потреби і, навіть перевищує твої очікування від його роботи. Дуже дякую! Обов’язково буду звертатися ще!😉
Сподобалося працювати, чудовий замовник. Із радістю ще попрацюю над новими проектами! Чітко поставлене завдання, завжди на зв'язку та своєчасні відповіді на питання. Сподіваюся на нові цікаві проекти. Дякую за працю, всім рекомендую!

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