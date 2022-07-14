Швидше, ніж було зазначено все виконав. При тому, що я в цьому не розбираюся, комунікація доступна, легка, вніс певні класні рекомендації для покращення і зробив все, щоб їх втілити, хоча серед моїх поставлених задач такого не було. Приємно, коли знаходиш спеціаліста, який розуміє твої потреби і, навіть перевищує твої очікування від його роботи. Дуже дякую! Обов’язково буду звертатися ще!😉