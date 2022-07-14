Требуется выполнить HTML-верстку адаптивного лендинга на основе готового дизайна. Использовать Bootstrap 4 или 5 для создания адаптивной страницы с плавным скроллингом. Реализовать интерактивные элементы на jQuery или чистом JS, включая анимации, аккордеоны и слайдеры. Обеспечить корректное отображение на всех устройствах, использовать SVG-иконки и бесплатные шрифты.
Верстка файлів у форматі html + css з макета в Фігмі
Для опитування клієнтів треба зробити анкету опитування NPS і заглушку (всього 2 файла) в форматі html + css. В прикладі анкети ще не всі питання. В анкеті треба налаштували певну логіку, а саме, щоб коли клієнт виставляв нам оцінку від 1 до 6, йому показуються одні питання, якщо 7, 8 - інші, і т.д.
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