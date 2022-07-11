Требуется доработка адаптивной верстки для сайта на WordPress. Необходимо завершить работу над несколькими блоками. Ссылка на сайт и дизайн будут предоставлены в личном сообщении.
Скопировать лендинг
Скопировать лендинга https://landing.com.kg/osoo/
Залить ко мне на хостинг
Оплата по БС или пост оплата
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