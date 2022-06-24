webkholod

Юрий Холоденко webkholod

 
36 летУкраина/Кременчуг
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Качественная и адаптивная верстка сайтов любой тематики и сложности. Чистый валидный, кроссбраузерный код. Креативный подход!

Качественная и адаптивная верстка сайтов любой тематики и сложности. Чистый валидный, кроссбраузерный код. Креативный подход!

Мои навыки:

1. Опыт в верстке более 7-ти лет

2. Верстка лендингов, многостраничных сайтов и интернет магазинов

3. Верстка по методологии БЭМ

4. Gulp, JS, SCSS/CSS, Parallax

5. "Натяжка" верстки на WordPress, DLE, PrestaShop и другие CMS

О себе:

Пишу только чистый код, не использую фрэймворки.

Гарантирую зеленую зону в PageSpeed.

Работал в коллективе.

Что я Вам обещаю:

1. Гарантия на верстку. В течении 10 дней с момента сдачи работы бесплатно исправить свои ошибки (если будут таковы:))

2. Быстро и в оговоренные сроки выполнить Ваш заказ

3. Мелкие доработки в процессе работы бесплатны и не оспариваются

Мой Telegram - webkholod

WordPressВерстка сайтаАдаптивная верстка сайтаCSSPrestashopDLESCSSGulp
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Rulya_CRX
Руслан 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$70
10 баллов
год назад
HTML верстка сайту
Добре зверстано
Рекомендую до співпраці!
Ответный отзыв
olexm
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
год назад
Нужно сверстать сайт-лендинг
Якісно виконав роботу, завжди на зв'язку. Однозначно рекомендую!
Чудовий роботодавець! Грамотно поставлені задачі, завжди на звя'зку, приємно спілкуватися! Рекомендую до співпраці!!!
Ответный отзыв
oligadema
Андрей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
2 года назад
Верстка сайта по макету в фигме
Исполнитель выполнил все в точности с макетом, не самым простым, добавил от себя по согласованию некоторые моменты, которые не были учтены в дизайне. Однозначно стоит работать.
Хорошо поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв