Качественная и адаптивная верстка сайтов любой тематики и сложности. Чистый валидный, кроссбраузерный код. Креативный подход!

Качественная и адаптивная верстка сайтов любой тематики и сложности. Чистый валидный, кроссбраузерный код. Креативный подход!

Мои навыки:

1. Опыт в верстке более 7-ти лет

2. Верстка лендингов, многостраничных сайтов и интернет магазинов

3. Верстка по методологии БЭМ

4. Gulp, JS, SCSS/CSS, Parallax

5. "Натяжка" верстки на WordPress, DLE, PrestaShop и другие CMS

О себе:

Пишу только чистый код, не использую фрэймворки.

Гарантирую зеленую зону в PageSpeed.

Работал в коллективе.

Что я Вам обещаю:

1. Гарантия на верстку. В течении 10 дней с момента сдачи работы бесплатно исправить свои ошибки (если будут таковы:))

2. Быстро и в оговоренные сроки выполнить Ваш заказ

3. Мелкие доработки в процессе работы бесплатны и не оспариваются