Качественная и адаптивная верстка сайтов любой тематики и сложности. Чистый валидный, кроссбраузерный код. Креативный подход!
Качественная и адаптивная верстка сайтов любой тематики и сложности. Чистый валидный, кроссбраузерный код. Креативный подход!
Мои навыки:
1. Опыт в верстке более 7-ти лет
2. Верстка лендингов, многостраничных сайтов и интернет магазинов
3. Верстка по методологии БЭМ
4. Gulp, JS, SCSS/CSS, Parallax
5. "Натяжка" верстки на WordPress, DLE, PrestaShop и другие CMS
О себе:
Пишу только чистый код, не использую фрэймворки.
Гарантирую зеленую зону в PageSpeed.
Работал в коллективе.
Что я Вам обещаю:
1. Гарантия на верстку. В течении 10 дней с момента сдачи работы бесплатно исправить свои ошибки (если будут таковы:))
2. Быстро и в оговоренные сроки выполнить Ваш заказ
3. Мелкие доработки в процессе работы бесплатны и не оспариваются
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Адаптивная верстка лендинга17 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга c Parallax-эффектами16 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга7 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга с анимацией8 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга9 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга28 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга24 просмотра
- Адаптивная Parallax-галерея18 просмотров
- Анимация Draggable13 просмотров
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
год назад
Добре зверстано
Ответный отзыв
Рекомендую до співпраці!
$50
10 баллов
год назад
Якісно виконав роботу, завжди на зв'язку. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Чудовий роботодавець! Грамотно поставлені задачі, завжди на звя'зку, приємно спілкуватися! Рекомендую до співпраці!!!
$20
10 баллов
2 года назад
Исполнитель выполнил все в точности с макетом, не самым простым, добавил от себя по согласованию некоторые моменты, которые не были учтены в дизайне. Однозначно стоит работать.
Ответный отзыв
Хорошо поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!