Требуется выполнить HTML-верстку адаптивного лендинга на основе готового дизайна. Использовать Bootstrap 4 или 5 для создания адаптивной страницы с плавным скроллингом. Реализовать интерактивные элементы на jQuery или чистом JS, включая анимации, аккордеоны и слайдеры. Обеспечить корректное отображение на всех устройствах, использовать SVG-иконки и бесплатные шрифты.