Подправить дизайн на сайте WP по дизайну из Фигмы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок613 просмотров

Wordpress Сайт на поддомене, нужно внести правки, которые дизайнер прорисовал в фигме со всеми деталями. Проект срочный

FigmaWordPress
3 года назад
akopianartur95
Артур Акопян 
29 лет
3 года в сервисе
Был
13 дней назад

Выбранный исполнитель

KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад
$82
1 день
Escrow
Гарний спеціаліст, робить швидко та якісно.
Була рада попрацювати з вами. Комунікація та оплата миттєва)

Заявки фрилансеров

Богуслав
 
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KipenOksana
Оксана 
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44 отзыва(-2)
3 года назад

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