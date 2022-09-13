Моя задача взять ответственность и обеспечить качественный заказ
Занимаюсь вертской 2 года и сам практиковался и курсы окончил, имеется сертификат. На практике сделано около 10 сайтов (лендинги и многостраничные) и два командных.
Сам учусь в универе, владею 4 языками, решил не тратить время зря и подработать на своих знаниях для дальнейшего усовершенствования в сфере IT.
Что предоставляю от себя в работе:
Коммуникабельность, договоренность и обсуждения в работе, что считаю одним из главных качеств. Всегда стараюсь уточнять информацию о заказе и регулярно отчитываюсь перед заказчиком.
Ответственность беру за свои действия и умение признавать свои ошибки.
Сроки: отлично оцениваю свои возможности и время за которое выполняю поставленную задачу.
Качество: пишу оптимизированный и адаптивный html код. Также имеется опыт работы с framework bootstrap 4.6/5.2 и препроцессорами SCSS и SASS
Контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: https://t.me/kirilll21
Портфолио
- Лендинг. Верстка на bootstrap с анимацией21 просмотр
- Лендинг, адаптивный с OWL - карусель17 просмотров
- Landing, Responsive, mobile menu, owl-carousel16 просмотров
- Landing responsive19 просмотров
- Landing page. Bootstrap, Responsive15 просмотров