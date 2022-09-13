Надежный junior специалист html-верстки с адаптивностью, CSS3, JQuery, HTML5, FLEXBOX, BOOTSTRAP

Моя задача взять ответственность и обеспечить качественный заказ

Занимаюсь вертской 2 года и сам практиковался и курсы окончил, имеется сертификат. На практике сделано около 10 сайтов (лендинги и многостраничные) и два командных.

Сам учусь в универе, владею 4 языками, решил не тратить время зря и подработать на своих знаниях для дальнейшего усовершенствования в сфере IT.

Что предоставляю от себя в работе:

Коммуникабельность, договоренность и обсуждения в работе, что считаю одним из главных качеств. Всегда стараюсь уточнять информацию о заказе и регулярно отчитываюсь перед заказчиком.

Ответственность беру за свои действия и умение признавать свои ошибки.

Сроки: отлично оцениваю свои возможности и время за которое выполняю поставленную задачу.

Качество: пишу оптимизированный и адаптивный html код. Также имеется опыт работы с framework bootstrap 4.6/5.2 и препроцессорами SCSS и SASS

Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: https://t.me/kirilll21

Facebook:https://www.facebook.com/kirill.chaly