Требуется редактор со знанием английского

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт4 заявки244 просмотра

Здравствуйте.

Требуется редактор со знанием английского языка для компоновки и проверки статей. Тематика статей - финансы (фондовый рынок). Проверку необходимо делать в 2 итерации:

1. Комбинирование текста из готового документа в итоговую статью для рерайта  (переписывать не нужно, вы просто чистите ненужные блоки по логике и содержанию)

2. Проверка правописания текста после рерайта

Просьба откликаться специалистов с опытом работы. Также, пожалуйста, прикрепляйте свои работы по подобной тематике.

Спасибо

3 года назад
johnalexeev
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