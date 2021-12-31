Здравствуйте.

Требуется редактор со знанием английского языка для компоновки и проверки статей. Тематика статей - финансы (фондовый рынок). Проверку необходимо делать в 2 итерации:

1. Комбинирование текста из готового документа в итоговую статью для рерайта (переписывать не нужно, вы просто чистите ненужные блоки по логике и содержанию)

2. Проверка правописания текста после рерайта

Просьба откликаться специалистов с опытом работы. Также, пожалуйста, прикрепляйте свои работы по подобной тематике.

Спасибо