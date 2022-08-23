Необходима коррекция текста объемом 50000 символов. Задача включает редактирование и улучшение качества содержания, устранение ошибок и улучшение стиля. Ожидается внимательное отношение к деталям и соблюдение сроков выполнения.
Заполнения онлайн анкет
Обязанности: Выполнение поставленных задач в срок. Регистрация на онлайн площадках; Работа с заполнением анкет; другие разнообразные задачи.
Писать только жителям РФ 18+
За дополнительной информацией пишите в телеграм: https://t.me/victorzarabotai
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