Необходимо провести редакцию текстов на сайте инвестиционной тематики, состоящем из 10 страниц. Исправить орфографические ошибки, улучшить формулировки в деловом стиле и добавить смысла, где необходимо. Работы будут выполняться в админке сайта Wordpress, с предоставлением скриншотов изменений до и после для отчетности.