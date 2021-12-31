Начитать текст на русском

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Закрытнет заявок210 просмотров

Приветствую. Есть текст в формате Word. Его нужно красиво начитать для ролика ютуб. Предпочтение мужскому голосу с хорошей аппаратурой. 

Предлагайте ваши цены и желательно примеры работ.

3 года назад
mihed1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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