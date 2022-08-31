Срочно нужен редактор

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт20 заявок673 просмотра

Необходимо, проверять тексты на грамотность и уникальность в сумме около 100 статей, пишите свой скайп для удобства общения! Стоимость за 1000 зн. 0,35 дол. 

3 года назад
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Алексей 
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3 года назад

Заявки фрилансеров

Даша
 
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3 года назад
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Лілія
 
21 год
3 года в сервисе
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Егор
 
23 года
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год назад
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Поліна
 
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Андрей
 
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Анна
 
22 года
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2 года назад
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Мария
 
28 лет
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Виктория
 
21 год
3 года в сервисе
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3 года назад
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Светлана
 
42 года
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Ольга
 
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Этель
 
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Вікторія
 
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Татьяна
 
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Ольга
 
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Юлия
 
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Анастасия
 
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7 дней назад
3 года назад

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