Требуется заменить текст в видеоролике длительностью 45 секунд с одного языка на другой. Текст для замены уже подготовлен. Ожидается качественная корректура и редактирование для лучшего восприятия.
Срочно нужен редактор
Необходимо, проверять тексты на грамотность и уникальность в сумме около 100 статей, пишите свой скайп для удобства общения! Стоимость за 1000 зн. 0,35 дол.
Заявки фрилансеров
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