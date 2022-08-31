Змена текста в видеоролике

Что есть заказ от Дмитрия? Это всегда четкая постановка задачи, вежливое общение и минимум исправлений плюс своевременная оплата. Дмитрий, спасибо Вам за очередное приятное сотрудничество! И меня очень радует что оно далеко не последнее! Всем фрилансерам - рекомендую!