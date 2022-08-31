Змена текста в видеоролике

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен6 заявок262 просмотра

Необходимо заменить текст в видеоролике с одного языка на другой.

Текст для замены подготовлен

Длинна ролика 45 секунд.

3 года назад
Dmitry-D
Дмитрий 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$20
2 дня
Escrow
Рекомендую Петра, как профессионала, который быстро выполнит поставленную перед ним задачу. Отличная коммуникация. Спасибо Вам Пётр, за работу!
Что есть заказ от Дмитрия? Это всегда четкая постановка задачи, вежливое общение и минимум исправлений плюс своевременная оплата. Дмитрий, спасибо Вам за очередное приятное сотрудничество! И меня очень радует что оно далеко не последнее! Всем фрилансерам - рекомендую!

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1 отзыв(-1)
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