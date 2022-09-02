Проработать пакет документов ( в сумме 90 листов, текста минимум)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт36 заявок565 просмотров

Необходимо учесть замечания и переработать пакет документов (исправить дату, телефон, проверить количество листов итд). Если владеете фотошопом- напишите об этом, на 5 страниц из общего объёма надо добавить по четыре цифры.

3 года назад
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