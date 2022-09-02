Ищется редактор со знанием английского языка для компоновки и проверки статей на тему финансов, в частности фондового рынка. Работа включает две итерации: первая - комбинирование текста для рерайта, вторая - проверка правописания после рерайта. Требуется опыт работы и примеры предыдущих работ по данной тематике.