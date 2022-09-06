Сбор стихов

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт16 заявок432 просмотра

Нужно собирать стихи с разных сайтов. Оплата на яндекс кошелек. Оплата - 1 стих=30 коп. Нужен ответственный человек, который имеет свободное время для этого. Подробнее в личные сообщения

3 года назад
guest_16005917599886
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Заявки фрилансеров

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