Есть арты персонажей порядка 300 штук. Нужно вырезать из них самого персонажа и изменить его таким образом чтобы смотря на него нельзя было понять чо он был взят из изначального рисунка, но при этом если ...
Реклама антифриза
здравствуйте, нам нужен макет для буклета (А4 альбомный)
буклет рекламный, мы производим антифриз ZALMER, и рекламировать будем его.
мы думаем сделать макет на тему "девушки в автосервисе"
сюжет: девушка в автосервисе перед открытым капотом авто с канистрой нашего антифриза (или канистра стоит рядом).
на подъемнике табличка с надписью: "пост замены охлаждающей жидкости"
все внимание на девушку и на рекламируемую канистру...
слоган: "слей бывшую, залей ZALMER".
в прикреплённых файлах передаю приблизительный сюжет...
в дальнейшем этот макет будем печатать на большом формате (1х1.5 м)
Сможете помочь?
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