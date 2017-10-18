Реклама антифриза

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здравствуйте, нам нужен макет для буклета (А4 альбомный)

буклет рекламный, мы производим антифриз ZALMER, и рекламировать будем его.

мы думаем сделать макет  на тему "девушки в автосервисе"

сюжет: девушка в автосервисе перед открытым капотом авто с канистрой нашего антифриза (или канистра стоит рядом).

на подъемнике табличка с надписью: "пост замены охлаждающей жидкости"

все внимание на девушку и на рекламируемую канистру...

слоган: "слей бывшую, залей ZALMER".

в прикреплённых файлах передаю приблизительный сюжет...

в дальнейшем этот макет будем печатать на большом формате (1х1.5 м)

Сможете помочь?

7 лет назад
serga2068
Владимир 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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