Отрисовать векторное изображение

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт12 заявок276 просмотров

Есть фото монеты нужно нарисовать в векторе.

8 лет назад
pisalo
Борис 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
9 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров