Здравствуйте. Нужно нарисовать 165 картинок по заданию специального сюжета каждая. Пример рисунка, как на скрине. Для примера, чтоб вас утвердить, нарисуйте картинку с этого фото где девушка делает другой маникюр. Все рисунки ...
Переработка персонажей
Есть арты персонажей порядка 300 штук. Нужно вырезать из них самого персонажа и изменить его таким образом чтобы смотря на него нельзя было понять чо он был взят из изначального рисунка, но при этом если это скажем орк то это должен остаться орк. Затем поместить его на фон который я предоствлю. Прикрепляю пример одной переделанной картинки. Артов очень много поэтому вероятно я буду искать несколько исполнителей
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть фото монеты нужно нарисовать в векторе.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт7 лет назад
1) Есть иллюстрация "Снежинки" в ai/eps формате. Мне необходимо, чтобы вы мне пересохранили только белые снежинки в png и svg формате. 2) Есть png картинка простая, что-то вроде снежной горы. Она мне нужна в ...Завершен8 лет назад
имеется вход в здание - фото 1, для него нужно создать эскиз(3D-модель) и наложить готовый вариант, как на фото 2. Но требуется убрать парапет под окном, сравняв его со ступенькой, как на 3 фотографии (вариант ...Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день, интересует разработка КП для веб студии. Срок исполнения 2-4 дня Идея сделать КП в виде комикса с инфографикой, ТЗ направим тем, кого выберем исполнителем. ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нарисовать рисунок, изображающий заданный по тз объект. Количество от 150 до 300. Пример во вложении. Желательно избегать "вырвиглазных" оттенков как в примере.Завершен8 лет назад
Здравствуйте. Нужно нарисовать персонажа. Персонаж будет на главной странице лендинга. Сайт - программа для управления исследовательскими лабораториями. Стиль точно такой как в файле. Персонаж - учёный (мужчина, ...Завершен8 лет назад
Добрый! Нужно отрисовать по эскизам (важно!) 6 бэкграундов и 6 персонажей. В кривых, есть нужный .ai с разметкой 16/9 и 4/3. В прикрепленных пример первичного этапа. ...Завершен8 лет назад
- $16
Нужна художественная обложка для музыкального трека на itunes. JPG, размер 1600 * 1600. На ней должны быть: 1) Иллюстрация на выбор художника (только не шарж). Песня мужская, ритмичная, про то, как женщины ...Завершен8 лет назад
Нарисовать вотермарк для сайта http://tescoma-group.ru/upload/iblock/970/970f157f7a9729f61d2ab2b0fca52a28.jpg Должен полностью накрывать старую надпись и быть написано Tescoma-Group.ruИллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт7 лет назад