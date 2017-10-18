Переработка персонажей

Есть арты персонажей порядка 300 штук. Нужно вырезать из них самого персонажа и изменить его таким образом чтобы смотря на него нельзя было понять чо он был взят из изначального рисунка, но при этом если это скажем орк то это должен остаться орк. Затем поместить его на фон который я предоствлю. Прикрепляю пример одной переделанной картинки. Артов очень много поэтому вероятно я буду искать несколько исполнителей