Нарисовать черную пачку снеков

Есть нарисованная наклейка. Есть черная полиэтиленовая пачка для снеков. Нужно нарисовать саму черную пачку и на нее поместить наклейку.

Черная пачка одна и на нее 8 разных наклеек (наклейки вышлю) .

Во вложении:

- Пример наклейки на прозрачную пачку

- Фото черной пачки, которую нужно нарисовать и на нее разместить наклейку

- Макет черной пачки с шириной швов

Размеры

- Пачка 185 х 140 мм

- Наклейка 145 х 125 мм