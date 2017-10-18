Нарисовать черную пачку снеков

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки187 просмотров

Есть нарисованная наклейка. Есть черная полиэтиленовая пачка для снеков. Нужно нарисовать саму черную пачку и на нее поместить наклейку.

Черная пачка одна и на нее 8 разных наклеек (наклейки вышлю) . 

Во вложении: 

- Пример наклейки на прозрачную пачку

- Фото черной пачки, которую нужно нарисовать и на нее разместить наклейку

- Макет черной пачки с шириной швов

Размеры

- Пачка 185 х 140 мм

- Наклейка 145 х 125 мм

8 лет назад
Kirill_15
Кирилл 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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