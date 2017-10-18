Перерисовать 100-200 картинок в вектор

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Закрыт36 заявок417 просмотров

Есть набор из ЧБ картинок формата А4. примерно таких

https://i.pinimg.com/564x/de/5f/08/de5f082c4154b8da29d7ccb8978935b0.jpg

https://i.pinimg.com/564x/e5/5a/17/e55a176a8b44a9305b5092015a9d34c2.jpg

http://www.raetseldino.de/zahlenraetsel/zahlenraetsel-rechenaufgaben-pferde.jpg

нужно отрисовать их в векторе, вписать внутрь картинки логотип проекта.

Срок исполнения 1-3 месяца. Работу смогу оплачивать частями по мере готовности

Какую-то графику можно брать на векторных стоках, подписку купим.

8 лет назад
morgan_spb
Виталий 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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