Из .ai в .png

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок176 просмотров

Есть лого в векторе; нужно его конвертировать в .png в максимальном качестве и с прозрачным фоном. Работа на 5 минут и на 100 рублей) Оплата на ЯД.

8 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mayba
Алена 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
9 дней назад
8 лет назад
$2
1 день
Спасибо!
Благодарю :)

Заявки фрилансеров

Mayba
Алена 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
9 дней назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Реклама антифриза

    здравствуйте, нам нужен макет для буклета (А4 альбомный) буклет рекламный, мы производим антифриз ZALMER, и рекламировать будем его. мы думаем сделать макет  на тему "девушки в автосервисе" сюжет: девушка в автосервисе перед ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перерисовать 100-200 картинок в вектор

    Есть набор из ЧБ картинок формата А4. примерно таких https://i.pinimg.com/564x/de/5f/08/de5f082c4154b8da29d7ccb8978935b0.jpg https://i.pinimg.com/564x/e5/5a/17/e55a176a8b44a9305b5092015a9d34c2.jpg http://www.raetseldino.de/zahlenraetsel/zahlenraetsel-rechenaufgaben-pferde.jpg нужно отрисовать их в векторе, вписать внутрь картинки логотип проекта. Срок исполнения 1-3 месяца. Работу ...

    Иллюстрации и Рисунки36 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать черную пачку снеков

    $10

    Есть нарисованная наклейка. Есть черная полиэтиленовая пачка для снеков. Нужно нарисовать саму черную пачку и на нее поместить наклейку. Черная пачка одна и на нее 8 разных наклеек (наклейки вышлю) .  ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переработка персонажей

    Есть арты персонажей порядка 300 штук. Нужно вырезать из них самого персонажа и изменить его таким образом чтобы смотря на него нельзя было понять чо он был взят из изначального рисунка, но при этом если ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сохранить вектор в нужном формате.

    1) Есть иллюстрация "Снежинки" в ai/eps формате. Мне необходимо, чтобы вы мне пересохранили только белые снежинки в png и svg формате. 2) Есть png картинка простая, что-то вроде снежной горы. Она мне нужна в ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание эскиза и наложение на имеющееся фото

    имеется вход в здание - фото 1,  для него нужно создать эскиз(3D-модель) и наложить готовый вариант, как на фото 2. Но требуется убрать парапет под окном, сравняв его со ступенькой, как на 3 фотографии (вариант ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать арт к игре

    Нарисовать рисунок, изображающий заданный по тз объект. Количество от 150 до 300. Пример во вложении. Желательно избегать "вырвиглазных" оттенков как в примере.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать персонажа

    Здравствуйте. Нужно нарисовать персонажа.  Персонаж будет на главной странице лендинга. Сайт - программа для управления исследовательскими лабораториями. Стиль точно такой как в файле. Персонаж - учёный (мужчина, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад