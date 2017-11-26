Иллюстрация на сайт для блока "Как это работает".

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок302 просмотра

Здравствуйте! 

Требуется сделать иллюстрацию, указать сроки и стоимость. Иллюстрация нужна для сайта на главную страницу для блока, который будет называться "Как это работает".

Подробное описание в приложение.

8 лет назад
Drozdetskij
Валерий 
55 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

olenkamelenka
Елена 
44 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
24 отзыва
7 лет назад
$50
5 дней
норм
Приятные впечатления от сотрудничества - рекомендую!

Заявки фрилансеров

olenkamelenka
Елена 
44 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
24 отзыва
7 лет назад