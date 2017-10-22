Калаш для квест-комнаты плюс рекламная брошюрка фомата А5

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Закрыт3 заявки201 просмотр

Всем привет! 

Что нужно:

1. Центральная картинка для комнаты квестов про третью мировую войн.

2. Брошюра с элементами центральный картины для распространения на улице формата А5 (текст скину после принятия заявки)

Тематика антиутопии третей мировой войны:

Игроки находятся в комнате для добросов КГБ. 

1990 г

Звезды, Ленин, Сталин, СССР, Оружие во всех проявлениях.. 

Темные тона, но выразительная подача. 

Много маленьких элементов не нужно.

Пример того, как это может быть, в приложении.

8 лет назад
nolben
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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