Добрый день! Для нового сайта спецодежды необходимы отрисованные эскизы спецодежды. Работа будет строиться следующим образом - я предоставляю фото - исполнитель создает эскиз максимально приближенный к фото. Обязателен вид сзади и вид ...
Нарисовать знаки ПДД, разметку в векторе
Необхідно намалювати приблизно 75 знаків ПДР у векторі (не Corel) і прислати у трьох форматах - оригінал у векторі і два розміри png.
Що потрібно малювати - 18 розпізнавальних знаків у додатку
а також наступні знаки нижче. Зверність увагу, у мене вже є інші дуже схожі знаки у векторі, але тих що вказані нижче немає.
1.40 - https://i.imgur.com/YZugsjb.png
1.41 - https://i.imgur.com/QtbewGV.png
3.44 - https://i.imgur.com/Su91fw5.png
3.45 - https://i.imgur.com/V0raQ0p.png
4.2 і 4.3 - https://i.imgur.com/QGsRD02.png
4.18.1 - 4.18.3 - https://i.imgur.com/d5KDboS.png
4.19 - https://i.imgur.com/8piUhkx.png
4.20 - https://i.imgur.com/Yv1COmK.png
4.21 -4.22 - https://i.imgur.com/ckKueJN.png
5.28.3 - https://i.imgur.com/jdh2o6b.png
5.38.2 - https://i.imgur.com/SuIqtTF.png
5.38.3 - https://i.imgur.com/Xq2i3TT.png
5.41.2 - https://i.imgur.com/Uf8k8cj.png
5.42.2 - https://i.imgur.com/HNDdcJf.png
5.43.2 - https://i.imgur.com/Eut1bdH.png
5.51 (4 знака) - https://i.imgur.com/xxpFSud.png
5.52 - 2 знака - https://i.imgur.com/wCf9641.png
5.54 (2 знака) - https://i.imgur.com/PjXUYBx.png
5.56 - https://i.imgur.com/fX7hWur.png
5.57.3 - https://i.imgur.com/psHfeQ4.png
5.59 - https://i.imgur.com/lfCdBxA.png
5.63.1 - 5.63.2 - https://i.imgur.com/e06th6Q.png
5.64 - 5.66 - https://i.imgur.com/0tCv1uc.png
5.67 - 5.69 - https://i.imgur.com/r7U8tl1.png
5.70 - 5.71 - https://i.imgur.com/qs7QXGT.png
5.71 - 5.74 - https://i.imgur.com/wAxK2zg.png
6.4 - https://i.imgur.com/VVNswpV.png
6.7.2 - 6.7.3 - https://i.imgur.com/V3h33Cs.png
6.25- https://i.imgur.com/cNbtTde.png
7.5.8 - https://i.imgur.com/CCliF2Z.png
7.21.1 - 7.22 (5 табличок) - https://i.imgur.com/2XeAZ7Q.png
Дорожня розмітка - сторінки https://vodiy.ua/rozmitka/1/та https://vodiy.ua/rozmitka/2/
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