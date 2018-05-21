Нарисовать знаки ПДД, разметку в векторе

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Необхідно намалювати приблизно 75 знаків ПДР у векторі (не Corel) і прислати у трьох форматах  - оригінал у векторі і два розміри png.

Що потрібно малювати - 18 розпізнавальних знаків у додатку 

а також наступні знаки нижче. Зверність увагу, у мене вже є інші дуже схожі знаки у векторі, але тих що вказані нижче немає.

1.40 - https://i.imgur.com/YZugsjb.png

1.41 - https://i.imgur.com/QtbewGV.png

3.44 - https://i.imgur.com/Su91fw5.png

3.45 - https://i.imgur.com/V0raQ0p.png

4.2 і 4.3 - https://i.imgur.com/QGsRD02.png

4.18.1 - 4.18.3 - https://i.imgur.com/d5KDboS.png

4.19 - https://i.imgur.com/8piUhkx.png

4.20 - https://i.imgur.com/Yv1COmK.png

4.21 -4.22 - https://i.imgur.com/ckKueJN.png

5.28.3 - https://i.imgur.com/jdh2o6b.png

5.38.2 - https://i.imgur.com/SuIqtTF.png

5.38.3 - https://i.imgur.com/Xq2i3TT.png

5.41.2 - https://i.imgur.com/Uf8k8cj.png

5.42.2 -  https://i.imgur.com/HNDdcJf.png

5.43.2 -  https://i.imgur.com/Eut1bdH.png

5.51 (4 знака) - https://i.imgur.com/xxpFSud.png

5.52 - 2 знака - https://i.imgur.com/wCf9641.png

5.54 (2 знака) - https://i.imgur.com/PjXUYBx.png

5.56 - https://i.imgur.com/fX7hWur.png

5.57.3 - https://i.imgur.com/psHfeQ4.png

5.59 - https://i.imgur.com/lfCdBxA.png

5.63.1 - 5.63.2 - https://i.imgur.com/e06th6Q.png

5.64 - 5.66 - https://i.imgur.com/0tCv1uc.png

5.67 - 5.69 - https://i.imgur.com/r7U8tl1.png

5.70 - 5.71 - https://i.imgur.com/qs7QXGT.png

5.71 - 5.74 - https://i.imgur.com/wAxK2zg.png

6.4 - https://i.imgur.com/VVNswpV.png

6.7.2 - 6.7.3 - https://i.imgur.com/V3h33Cs.png

6.25-  https://i.imgur.com/cNbtTde.png

7.5.8 - https://i.imgur.com/CCliF2Z.png

7.21.1 - 7.22 (5 табличок) - https://i.imgur.com/2XeAZ7Q.png

Дорожня розмітка - сторінки https://vodiy.ua/rozmitka/1/та https://vodiy.ua/rozmitka/2/

8 лет назад
promin
Максим 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

TSpell
Тимур 
34 года
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Был
месяц назад
8 лет назад
$75
3 дня
Нормально.
Все нормально

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TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад