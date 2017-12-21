Иллюстрации для детской игры

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Завершен18 заявок391 просмотр

Разработать 12 мультяшных тем для детской игры: в каждой теме фон + мультяшный персонаж- зверёк, зверёк в двух состояниях: веселый и грустный. В качестве фона: лес, полянка, комната, двор и тд - все фоны разные. Пример прикладываю (нужно лучше, пример - просто непрофессиональная поделка)

8 лет назад
davydova
43 года
19 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ArtKris
35 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$180
30 дней
Очень понравилось работать с Кристиной: все делает чётко, замечания исправляет без вопросов. Также на начальном этапе подробно объяснила, что в иллюстрации влияет на сроки и цену, чем помогла определиться с бюджетом и стилями, за что отдельное спасибо, многого не понимала в малознакомой доя меня теме.
Задание сформулировали четко. В общении вежливы и открыты. Оплата производилась вовремя. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ArtKris
35 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад