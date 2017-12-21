Иллюстрации для детской игры

Очень понравилось работать с Кристиной: все делает чётко, замечания исправляет без вопросов. Также на начальном этапе подробно объяснила, что в иллюстрации влияет на сроки и цену, чем помогла определиться с бюджетом и стилями, за что отдельное спасибо, многого не понимала в малознакомой доя меня теме.