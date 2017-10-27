Обложка для группы в Facebook

Для группы детской тематики в Facebook необходимо создать обложку. Группа находится по адресу: https://www.facebook.com/groups/natalka.hvatska/

Точные размеры для обложки указать не могу, т.к. в разных источниках плюс-минус разные данные. Самой

разобраться сложно, поэтому исполнителю нужно будет выяснить этот момент самостоятельно и учесть, что ключевые элементы обложки должны располагаться в центральной части, а то, что вокруг них и, особенно, ближе к краям – может быть при необходимости обрезано без ущерба для общей картинки.

Здесь я нашла более-менее полную информацию по рекомендованным размерам обложек групп на Facebook: https://thedigiterati.com/recommended-facebook-group-cover-image-size/

Что должно быть изображено на обложке?

Тип группы: родители. В ней выкладываются детские стихи, забавные фотографии, обзоры, советы и всё,

что связано с родительством. Следовательно, обложка должна отображать идею, что быть родителем – это счастье, но также и ответственность. Что проводить время с детьми можно интересно и весело. Что семья – это безусловная любовь и как бы открытие мира по-новому.

И хотелось бы, чтоб обложка имела акцент(ы), благодаря которым группа будет легко узнаваема. Стиль предлагается исполнителем.

Каждый художник может по-своему видеть конечный результат описанной задачи. Я открыта к обсуждению и

буду рада сотрудничеству с творческими личностями.

UPD. Сейчас обложка содержит текст "Наталка детям", а также подпись Наталка Хвацька и ссылку на сайт stihart.com. Я бы хотела, чтобы данная информация отображалась и на новой обложке.