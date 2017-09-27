Дизайнер-иллюстратор
Здравствуйте. Я рисую иллюстрации, мне нравится придумывать персонажей и РЕКЛАМУ.
1. Предлагаю услуги по дизайну полиграфии: листовки, рекламные макеты, визитки;
2. Логотипы и фирменный стиль;
3. Баннерные вывески;
4. Графика для сайта;
5. Иллюстрации, создание персонажей. Векторные и растровые изображения. Работаю с профессиональным планшетом;
6. Обработка фотографий, создание различных эффектов. Профессиональная ретушь. Работа с текстом;
7. Создание анимаций.
8. Инфографика.
Опыт работы в рекламе - 8 лет. Работаю до утверждения задания. Качественно, в сроки, красиво! Стоимость обсуждаю отдельно по каждому заданию.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
недостаточно отзывов
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Кукла Анабель. Монстр за стеклом.2620 просмотров
- Кот в викторианском стиле366 просмотров
- Портрет девочки304 просмотра
- Иллюстрация-набросок356 просмотров
- Морозко322 просмотра
- Книжка-раскраска все страницы209 просмотров
- Портрет Нетты210 просмотров
- Дар Орла. Кастанеда307 просмотров
- Утренний кофе187 просмотров
- У Лукаморья дуб зелёный231 просмотр
- Разработка этикетки для шоколадной пасты231 просмотр
- Отрисовка волос, замена фона, цветокоррекция175 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Благодарю Марию за предложенную идею обложки для детской группы в Facebook и за её качественное, своевременное и профессиональное исполнение. Пересмотрели разные варианты, выбрали, по-моему, оптимальный: нежный, выразительный и чуть-чуть волшебный. Визуально группа преобразилась, я очень довольна.
Ответный отзыв
Сотрудничая с Натальей, сделала открытие. Она может очень быстро утверждать макеты! Остались приятные впечатления от сотрудничества, рекомендую!
$25
10 баллов
6 лет назад
Приятно работать с человеком ответственным, полным идей, да к тому же – профессионалом в своём деле. Довольна результатом сотрудничества с Марией. Обложки для будущей книжки-раскраски получились продуманными и очень красивыми. Спасибо!
Ответный отзыв
Наталья ни разу не задержала оплату, с ней интересно сотрудничать, поскольку она предоставляет свободу творчеству, адекватно реагирует на предложения, не зацикливается на своих "хочу" и готова к поиску лучшего варианта. Рекомендую всем Наталью к сотрудничеству!
$50
10 баллов
6 лет назад
Мария – человек, безусловно, талантливый. Все иллюстрации получились продуманными, с красивыми чёткими линиями, правильными пропорциями, перспективой и своим стилем. Работы и живые, и аккуратные одновременно. Что было важно для меня: лица персонажей не должны были получиться застывшими, со стеклянным взглядом, как это часто встречается в детских книгах. Мария мастерски передала эмоции героев. Кроме того, персонажи разных возрастов также получились отменно – и, глядя на бабушку, нарисованную Марией, никто не скажет, что это девочка с седыми волосами – а такого добра тоже сейчас полно. Мария не просто выполняет работу, она подходит к проекту творчески, предлагает идеи, советует, делится своим мнением, и после обсуждения вдыхает жизнь в любой сюжет с помощью таланта художницы. Большая удача встретить такого художника-иллюстратора, мне посчастливилось, и я очень этому рада. Надеюсь, наше сотрудничество продолжится. Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо за интересное сотрудничество! Наталка - человек, который ценит в работе прежде всего качество. Если на выполнение шедевра потребуется дополнительное время, она готова подождать. И это большой плюс, когда тебе дают времени столько, сколько потребуется, а не торопят тебя, чтобы ты именно сегодня к полудню выдала что-то грандиозное и умопомрачительное. Заказчик прислушивается к мнению исполнителя, во многом соглашается, если считает предложение стоящим, и готова пересмотреть свои планы, даже если они "железные". В процессе работы она не настаивала, чтобы я делала, как она хочет. Наоборот, часто спрашивала: "А как будет лучше?" И это тоже хорошо, потому что не чувствуешь себя "работником по найму", у которого только одна задача - делать как ему скажут. Наше сотрудничество - это работа в команде, где в процессе переговоров рождаются свежие идеи. Рекомендую к сотрудничеству.