Спасибо за интересное сотрудничество! Наталка - человек, который ценит в работе прежде всего качество. Если на выполнение шедевра потребуется дополнительное время, она готова подождать. И это большой плюс, когда тебе дают времени столько, сколько потребуется, а не торопят тебя, чтобы ты именно сегодня к полудню выдала что-то грандиозное и умопомрачительное. Заказчик прислушивается к мнению исполнителя, во многом соглашается, если считает предложение стоящим, и готова пересмотреть свои планы, даже если они "железные". В процессе работы она не настаивала, чтобы я делала, как она хочет. Наоборот, часто спрашивала: "А как будет лучше?" И это тоже хорошо, потому что не чувствуешь себя "работником по найму", у которого только одна задача - делать как ему скажут. Наше сотрудничество - это работа в команде, где в процессе переговоров рождаются свежие идеи. Рекомендую к сотрудничеству.