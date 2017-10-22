Добрый день! Для нового сайта спецодежды необходимы отрисованные эскизы спецодежды. Работа будет строиться следующим образом - я предоставляю фото - исполнитель создает эскиз максимально приближенный к фото. Обязателен вид сзади и вид ...
Граффити/надпись
Сделать граффити, или надпись в городе.
Цена договорная, детали при обсуждении.
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