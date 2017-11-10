Отрисовка эскиза одежды

Добрый день!

Для нового сайта спецодежды необходимы отрисованные эскизы спецодежды. Работа будет строиться следующим образом - я предоставляю фото - исполнитель создает эскиз максимально приближенный к фото. Обязателен вид сзади и вид спереди. Примерный образец фото и конечного результата в приложенных файлах. На конечный файл необходимо будет также нанести "водяные знаки" в виде логотипа (вышлю позднее).

Всего более 100 фото.

В заявках обязательно писать стоимость и работ и время выполнения эскиза по одному фото.

Ищу автора на продолжительное время, так как нужна "постоянная рука".