Отрисовка эскиза одежды

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Завершен26 заявок1249 просмотров

Добрый день!

Для нового сайта спецодежды необходимы отрисованные эскизы спецодежды. Работа будет строиться следующим образом - я предоставляю фото - исполнитель создает эскиз максимально приближенный к фото.  Обязателен вид сзади и вид спереди.  Примерный образец фото и конечного результата в приложенных файлах. На конечный файл необходимо будет также нанести "водяные знаки" в виде логотипа (вышлю позднее).

Всего более 100 фото.  

В заявках обязательно писать стоимость и работ и время выполнения эскиза по одному фото.

Ищу автора на продолжительное время, так как нужна "постоянная рука".

7 лет назад
Archukova
Татьяна 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Alexteza
31 год
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$3
1 день
Исполнитель выбран для долгого сотрудничества на основании первых выполненных заказов. По первым заказам все устраивает.
Отличный заказчик, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Alexteza
31 год
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад