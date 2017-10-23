Перевести рисунки в вектор

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Закрыт37 заявок360 просмотров

Нужно перевести картинку в вектор для печати.

Таких картинок будет пять.

ожидаем получить цену за одну картинку.

8 лет назад
CTALKEP
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров