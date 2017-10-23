Здравствуйте задача следующая : необходимо нарисовать глобус типа этого (http://xflash.ucoz.ru/load/flash_globus/3-1-0-475) глобус должен быть разбит на страны, при наведении курсора на страну, она должна увеличиться в несколько раз, также с каждой страны должна идти гиперссылка. ...
Перевести рисунки в вектор
Нужно перевести картинку в вектор для печати.
Таких картинок будет пять.
ожидаем получить цену за одну картинку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Для нового сайта спецодежды необходимы отрисованные эскизы спецодежды. Работа будет строиться следующим образом - я предоставляю фото - исполнитель создает эскиз максимально приближенный к фото. Обязателен вид сзади и вид ...Завершен7 лет назад
Отрисовать картинку (нитка с иголкой). Формат png (прозрачный фон), cdr. Звездочку можно более правильной формы.Иллюстрации и Рисунки32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сделать граффити, или надпись в городе. Цена договорная, детали при обсуждении.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт7 лет назад
Приветствую! необходимо отредактировать прикрепленное изображение... Сколько будет стоить?Завершен8 лет назад
Требуется отрисовать векторный файл по макету. Дополнительно надо будет прислать фотошоп файл в расширении 1500х1200 с 300 dpi Прошу присылать отклик с ценовым предложением.Завершен8 лет назад
Всем привет! Что нужно: 1. Центральная картинка для комнаты квестов про третью мировую войн. 2. Брошюра с элементами центральный картины для распространения на улице формата А5 (текст скину после принятия ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необхідно намалювати приблизно 75 знаків ПДР у векторі (не Corel) і прислати у трьох форматах - оригінал у векторі і два розміри png. Що потрібно малювати - 18 розпізнавальних знаків у додатку ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте. Нужна иллюстрация шеф-повара.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт8 лет назад
Разработать 12 мультяшных тем для детской игры: в каждой теме фон + мультяшный персонаж- зверёк, зверёк в двух состояниях: веселый и грустный. В качестве фона: лес, полянка, комната, двор и тд - все фоны разные. ...Завершен7 лет назад