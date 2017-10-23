Перевести рисунки в вектор

Здравствуйте задача следующая : необходимо нарисовать глобус типа этого (http://xflash.ucoz.ru/load/flash_globus/3-1-0-475) глобус должен быть разбит на страны, при наведении курсора на страну, она должна увеличиться в несколько раз, также с каждой страны должна идти гиперссылка. ...