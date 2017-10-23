Здравствуйте задача следующая : необходимо нарисовать глобус типа этого (http://xflash.ucoz.ru/load/flash_globus/3-1-0-475) глобус должен быть разбит на страны, при наведении курсора на страну, она должна увеличиться в несколько раз, также с каждой страны должна идти гиперссылка. ...
Нужно нарисовать 3 картинки.
Надо нарисовать 3 картинки такого плана.
1. Несколько девушек подруг
2. Девушка с парнем любовь
3. Молодая семья с ребёнком.
Основнве цвета белый и фуксия + золото.
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