Нужно нарисовать 3 картинки.

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Закрыт19 заявок272 просмотра

Надо нарисовать 3 картинки такого плана. 

1. Несколько девушек подруг

2. Девушка с парнем любовь

3. Молодая семья с ребёнком. 

Основнве цвета белый и фуксия + золото. 

8 лет назад
sintezis
Инна 
53 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
4 отзыва(-1)

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