Мальчик с сердцем

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Закрыт22 заявки320 просмотров

Добрый день. Кто сможет помочь, буду рад) Нужно нарисовать такого мальчика, только что бы он стоял боком, немного откинул спину назад и смотрел немного на верх, протягивал руки вверх перед лицом, а в руках сердце) Потом хочу эту работу перенести на безымянный палец как тату) Места на пальце мало, нужно его боком поставить и сердце вверх протянуть, что бы всё влезло))

8 лет назад
guest_15092037649049
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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