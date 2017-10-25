Мальчик с сердцем

Добрый день. Кто сможет помочь, буду рад) Нужно нарисовать такого мальчика, только что бы он стоял боком, немного откинул спину назад и смотрел немного на верх, протягивал руки вверх перед лицом, а в руках сердце) Потом хочу эту работу перенести на безымянный палец как тату) Места на пальце мало, нужно его боком поставить и сердце вверх протянуть, что бы всё влезло))