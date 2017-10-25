Здравствуйте задача следующая : необходимо нарисовать глобус типа этого (http://xflash.ucoz.ru/load/flash_globus/3-1-0-475) глобус должен быть разбит на страны, при наведении курсора на страну, она должна увеличиться в несколько раз, также с каждой страны должна идти гиперссылка. ...
Мальчик с сердцем
Добрый день. Кто сможет помочь, буду рад) Нужно нарисовать такого мальчика, только что бы он стоял боком, немного откинул спину назад и смотрел немного на верх, протягивал руки вверх перед лицом, а в руках сердце) Потом хочу эту работу перенести на безымянный палец как тату) Места на пальце мало, нужно его боком поставить и сердце вверх протянуть, что бы всё влезло))
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