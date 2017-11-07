Сделать 3 сказочных превью картинок на инстаграм.

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Завершен2 заявки187 просмотров

Доброго всем тут здравия!

Эдак нужно смастерить три картинки, показывающую характеристику моей работы, то что я оттачиваю. А создаю я проекты в интернете, на подобии сайта weblancer, ну и вне-программы, которые автоматиризируют действия (например на weblancer авто-ответы на новые проекты).

Эдак нужны картинки (вдохновение для меня) выражающие:

1) Волю - Проект находящийся в дефиците Сил и Средств прорвется с Волей (серым Волком) в царские пределы!

2) Порядочность - Каждый сверчок знай свой шесток! Да не забывай делать всё последовательно и своевременно!

3) Итог - Коли взялся за труд, то доведи всё до конца или же отмени, тогда.

Приложил пример, эдак хотелось бы образ этих качеств увидеть в красках, в уклон сказки. :)

Размещаться будет в инстаграме (вся версия), а так же нужна будет урезанная мини: 200x110.

Всем добра!

8 лет назад
poryadok2017
Белояръ 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

goodpaty
Татьяна 
53 года
17 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
8 лет назад
$30
30 дней
Красиво получается у Татьяны! Заказывал 3 образа реализовать. Здорово получилось, доволен результатом, очень! Спасибо!
С Белояром комфортно и приятно работать. Задачи ставит с полным ТЗ. Исправления минимальны. Достойная и своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество. Буду рада еще поработать с этим заказчиком. Всем рекомендую.

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goodpaty
Татьяна 
53 года
17 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
8 лет назад