Здравствуйте задача следующая : необходимо нарисовать глобус типа этого (http://xflash.ucoz.ru/load/flash_globus/3-1-0-475) глобус должен быть разбит на страны, при наведении курсора на страну, она должна увеличиться в несколько раз, также с каждой страны должна идти гиперссылка. ...
Сделать 3 сказочных превью картинок на инстаграм.
Доброго всем тут здравия!
Эдак нужно смастерить три картинки, показывающую характеристику моей работы, то что я оттачиваю. А создаю я проекты в интернете, на подобии сайта weblancer, ну и вне-программы, которые автоматиризируют действия (например на weblancer авто-ответы на новые проекты).
Эдак нужны картинки (вдохновение для меня) выражающие:
1) Волю - Проект находящийся в дефиците Сил и Средств прорвется с Волей (серым Волком) в царские пределы!
2) Порядочность - Каждый сверчок знай свой шесток! Да не забывай делать всё последовательно и своевременно!
3) Итог - Коли взялся за труд, то доведи всё до конца или же отмени, тогда.
Приложил пример, эдак хотелось бы образ этих качеств увидеть в красках, в уклон сказки. :)
Размещаться будет в инстаграме (вся версия), а так же нужна будет урезанная мини: 200x110.
Всем добра!
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть векторное изображение. В нем нужно заменить цвета на корпоративные из брендбука компании. Файл нужен в RGB. Посмотреть файлы можно по ссылке https://drive.google.com/folderview?id=0B6YXoTqGqgUCSEEtY2RJVGNOVGs Срок сегодня ...Завершен7 лет назад
Добрый день. Кто сможет помочь, буду рад) Нужно нарисовать такого мальчика, только что бы он стоял боком, немного откинул спину назад и смотрел немного на верх, протягивал руки вверх перед лицом, а в руках сердце) ...Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно прорисовать локацию: http://pastenow.ru/2777R Сделать плавный переход от уровня к уровню. Вместо стрелочек сделать дорогу от 1 уровня к 10. В общем сделать все более красивым(для тех кто умеет работать с картинками) ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеется логотип с цветовым фоном. На выходе нужно получить .png файл с прозрачным фоном.Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт8 лет назад
Надо нарисовать 3 картинки такого плана. 1. Несколько девушек подруг 2. Девушка с парнем любовь 3. Молодая семья с ребёнком. Основнве цвета белый и фуксия + золото.Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Нужно срисовать картинку - логотип с прикрепленного файла и разукрасить в нужные цвета. Цвета должны быть яркими и насыщенными и так что бы сочетались между собою. Также рассмотрю предложения по цветовым вариациям. Размеры картинки должны быть ...Завершен8 лет назад
Нужно перевести картинку в вектор для печати. Таких картинок будет пять. ожидаем получить цену за одну картинку.Иллюстрации и Рисунки37 заявокЗакрыт7 лет назад
Отрисовать картинку (нитка с иголкой). Формат png (прозрачный фон), cdr. Звездочку можно более правильной формы.Иллюстрации и Рисунки32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Приветствую! необходимо отредактировать прикрепленное изображение... Сколько будет стоить?Завершен8 лет назад