Сделать 3 сказочных превью картинок на инстаграм.

Доброго всем тут здравия!

Эдак нужно смастерить три картинки, показывающую характеристику моей работы, то что я оттачиваю. А создаю я проекты в интернете, на подобии сайта weblancer, ну и вне-программы, которые автоматиризируют действия (например на weblancer авто-ответы на новые проекты).

Эдак нужны картинки (вдохновение для меня) выражающие:

1) Волю - Проект находящийся в дефиците Сил и Средств прорвется с Волей (серым Волком) в царские пределы!

2) Порядочность - Каждый сверчок знай свой шесток! Да не забывай делать всё последовательно и своевременно!

3) Итог - Коли взялся за труд, то доведи всё до конца или же отмени, тогда.

Приложил пример, эдак хотелось бы образ этих качеств увидеть в красках, в уклон сказки. :)

Размещаться будет в инстаграме (вся версия), а так же нужна будет урезанная мини: 200x110.

Всем добра!