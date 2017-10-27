Сделать цифровой портрет по фото

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт15 заявок402 просмотра

Сделать парный классический портрет по фото (2 девушки). Под масло.Размер 60x80.  

Примеры прикреплены к проекту.  

Фото также прикрепляются к проекту. Девушке в черном - сделать не такие яркие губы, прикрыть бюст.

Одежду оставить. Прорисовать кулоны.

8 лет назад
Richyrus
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров