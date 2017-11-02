Доброго здравия всем участникам! Эдак нужна картинка для инстаграмма, где будет наглядно показан программист (я), для которого завал задач это легко (ну как для алхимика, колбочки выпариваются, бурлят, и это для него ...
Необходимо нарисовать картинки для фона
Для сайта связанного с экстрасенсорикой, астрологией и прочими подобными премудростями необходимо отрисовать по сути 1 картинку, которая будет разбиваться на 2 элемента:
Область 1 фоновая часть для шапки сайта - Размер: Ширина - 1920px, высота - 142px;
Области 2 + 3 фоновые для боковой нерабочей части и для рабочей части сайта соответственно - Размер: ширина - 1920px, высота - 900px;
В прикреплении красным цветом и номерами отмечены области для более полного понимания.
В районе области 3 будет немного видно нарисованный бэкграунд благодаря полупрозрачному белому слою.
По поводу содержания:
Фон сделать оттенком сине-фиолетовым. С реалистичными звездами, где-то обычными...отдельными, где-то образующими созвездия, созвездия необходимо как-то выделить (чтобы человек понимал, что это определенные созвездия).
Что немаловажно, необходимо, отрисовать фон так, чтобы его можно было естественно размножить при прокрутке и создавалось впечатление целостности картинки.
В целом это все требования. Самое главное, чтобы фон для сайта помогал посетителю окунуться в тематику астрологии и экстрасенсорики.
Срок - до 02.10 (до 18.00 по мск)
Бюджет 1500 руб
Выбранный исполнитель
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