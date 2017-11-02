Необходимо нарисовать картинки для фона

$26
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен3 заявки160 просмотров

Для сайта связанного с экстрасенсорикой, астрологией и прочими подобными премудростями необходимо отрисовать по сути 1 картинку, которая будет разбиваться на 2 элемента:

Область 1 фоновая часть для шапки сайта - Размер: Ширина - 1920px, высота - 142px;

Области 2 + 3 фоновые для боковой нерабочей части и для рабочей части сайта соответственно - Размер: ширина - 1920px, высота - 900px;

В прикреплении красным цветом и номерами отмечены области для более полного понимания.

В районе области 3 будет немного видно нарисованный бэкграунд благодаря полупрозрачному белому слою.

По поводу содержания:

Фон сделать оттенком сине-фиолетовым. С реалистичными звездами, где-то обычными...отдельными, где-то образующими созвездия, созвездия необходимо как-то выделить (чтобы человек понимал, что это определенные созвездия).

Что немаловажно, необходимо, отрисовать фон так, чтобы его можно было естественно размножить при прокрутке и создавалось впечатление целостности картинки.

В целом это все требования. Самое главное, чтобы фон для сайта помогал посетителю окунуться в тематику астрологии и экстрасенсорики.

Срок - до 02.10 (до 18.00 по мск)

Бюджет 1500 руб

8 лет назад
mosse
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

spiroand
Роман 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$25
2 дня
Прекрасный исполнитель! Учел все пожелания, сделал очень круто! Рекомендую к сотрудничеству!
хороший заказчик , все конкретно и по теме )

Заявки фрилансеров

spiroand
Роман 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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